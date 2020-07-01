В России изменились правила парковки в части предоставления мест для инвалидов. Новый порядок предоставления парковочных мест, утвержденный главой правительства в феврале и вступивший в силу 1 июля, подразумевает, что инвалиды III группы, не имеющие проблем с самостоятельным передвижением (например, диабетики), больше не смогут ими пользоваться. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В то же время парковкой, обозначенной специальными знаками, смогут пользоваться россияне с III группой инвалидности и «ограничением способности к самостоятельному передвижению». Право бесплатной парковки сохраняется и за теми, кто получил знак «Инвалид» до вступления постановления в силу.

Право на бесплатную парковку для инвалидов I и II групп, согласно тексту постановления, сохраняется в том виде, в каком оно закреплено в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов Российской Федерации».

Кроме того, с 1 июля также начинают действовать новые правила для водителей, касающиеся медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта автомобилей с правым рулем. Также вступают в силу более жесткие нормы ввоза в страну праворульных автомобилей, усложняются их эксплуатация и постановка на учет. Ограничения не коснутся тех транспортных средств, которые были доставлены в Россию до 1 июля.

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