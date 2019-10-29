Россияне захотели устроить флешмоб против инвалида из-за парковки

В Екатеринбурге жильцы комплекса «Московский квартал» решили устроить протест против соседа-инвалида, которому управляющая компания выдала разрешение на круглосуточную парковку во дворе. Скриншот переписки местных жителей опубликовала подписчица сообщества «Мой Юго-Западный» во «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, по правилам ЖК жителям нельзя парковаться во дворе, и автомобили могут заезжать не более, чем на два часа. Разрешение на парковку выдали лишь жителю с группой инвалидности, что возмутило часть жильцов.

Так, одна из жительниц по имени Людмила написала, что для протеста надо «машин 30». Она предложила занять все места для автомобилей во дворе, лишив инвалида возможности припарковаться. Таким образом женщина намерена выразить протест управляющей компании. Жильцы также предложили написать заявление, чтобы перерасчитали оплату за охранные услуги.

Ранее в Костроме местные жители отказались платить по 16 рублей в месяц за электроподъемник для соседа с инвалидностью. Ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев больше четырех лет добивался установки пандуса, однако большинство жителей выступали против. Мужчина также просил помощи у властей. В результате у супруги Жулева появились проблемы со спиной, так как ей приходилось регулярно поднимать коляску.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru