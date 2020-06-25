Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.

С начала следующего месяца вступают в силу более жесткие нормы ввоза в страну праворульных автомобилей, усложняются их эксплуатация и постановка на учет. Ограничения коснутся транспортных средств, доставленных в Россию после 1 июля.

Полностью запрещен ввоз техники с правым рулем категорий M2 и M3: строительная спецтехника, самосвалы, пассажирские автобусы и микроавтобусы, грузовики с манипуляторами.

Во время прохождения обязательного медицинского освидетельствования для получения или продления прав некоторым водителям придется сдать дополнительные анализы и доказать, что они не страдают от алкогольной или наркотической зависимости. Исследования будут проходить не все, а лишь некоторые по решению врача-нарколога.

Заработают новые правила выдачи разрешений на изменение конструкции автомобиля. Согласно ним, необходимо отправить машину на проверку в лабораторию в случае установки багажников, лебедок или фаркопов, перевода двигателя на газовое топливо. Получить необходимое заключение по фото больше не получится.

Ранее профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Сиволап говорил, что проверка автомобилистов на алкоголизм при получении прав не имеет смысла и тратит деньги из городского бюджета.

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