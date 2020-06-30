Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку

Новые правила парковки, утвержденные главой правительства в феврале и вступающие в силу 1 июля, лишат права на предоставление бесплатных парковочных мест 3,4 миллиона россиян с III группой инвалидности. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Постановление правительства о новых правилах парковки опубликовано на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, бесплатными местами для парковки смогут пользоваться только россияне с III группой инвалидности, у которых есть «ограничение способности к самостоятельному передвижению» или «получившие до вступления в силу настоящего постановления в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки».

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минтруда сообщает, что из 4,48 миллиона инвалидов III группы в способности к самостоятельному передвижению ограничены чуть более миллиона человек. Таким образом остальные 3,4 миллиона больше не смогут пользоваться бесплатной парковкой для инвалидов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России также начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем. С начала следующего месяца, в частности, вступают в силу более жесткие нормы ввоза в страну праворульных автомобилей, усложняются их эксплуатация и постановка на учет. Ограничения коснутся только тех транспортных средств, которые будут доставлены в Россию после 1 июля.

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