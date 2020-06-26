Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас идет общественное обсуждение текста проекта и независимая антикоррупционная экспертиза. Предполагается, что документ вступит в силу 30 июня.

Отложить изменения планируется до 1 января 2021 года. Ранее сообщалось, что они заработают 1 июля 2020 года вместе с некоторыми другими новшествами для автомобилистов.

Новые правила медицинского освидетельствования для получения или продления водительских прав касаются выявления алкогольной и наркотической зависимостей. По решению врача-нарколога человека могут направить на дополнительные анализы.

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