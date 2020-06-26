Минздрав сохранил старые правила медосвидетельствования водителей

Минздрав утвердил приказ о сохранении до конца года действующих правил медицинского освидетельствования водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новые нормы будут введены 1 января 2021 года. Согласно им, некоторым автомобилистам придется сдать дополнительные анализы на выявление зависимости к алкоголю и наркотикам, но только по решению врача-нарколога.

В министерстве пояснили, что введение меры было отложено, чтобы дать время регионам полностью подготовиться, а также «сделать процесс экспертного обсуждения более детальным». «На практике для гражданина принятие этого документа [нового приказа] будет означать, что в рамках медицинского освидетельствования будет действовать прежний порядок», — добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что 1 июля в России изменятся некоторые правила для водителей. Например, будет запрещен ввоз техники с правым рулем категорий M2 и M3 (строительная спецтехника, самосвалы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и микроавтобусы). Заработают более жесткие условия ввоза в страну праворульных автомобилей, усложнится их эксплуатация и постановка на учет. Автовладельцам придется отправлять машину в лабораторию, чтобы получить разрешение на тюнинг.

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