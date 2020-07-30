Программу помощи инвалидам в России признали провалом

Анализ государственных обязательств в части улучшения жилищных условий российских инвалидов показал, что на сегодняшний день эти обязательства не выполнены, говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ведомство признало провал программы помощи инвалидам. «Темпы предоставления господдержки на улучшение жилищных условий настолько низкие, что зачастую инвалиды просто не успевают реализовать свое жилищное право», — приводятся в сообщении слова одного из аудиторов.

По данным Счетной палаты, инвалиды чаще снимаются с жилищного учета (из-за смерти, потери статуса инвалида и самостоятельного решения квартирного вопроса), чем получают господдержку. «Так, в 2018 году господдержку получили 3 процента очередников, а утратили право на улучшение жилья около 25 процентов, в 2019 году это соотношение составило 6 и 12 процентов», — отмечается в предоставленных материалах.

Невыполнение обязательств по обеспечению инвалидов жильем в ведомстве объясняют недостаточностью финансовых ресурсов: с 2014 года в среднем потребность регионов в средствах федерального бюджета на эти цели удовлетворялась на 5 процентов. Если ресурсы будут выделятся в таких объемах и в дальнейшем, то на ликвидацию очереди за жильем потребуется более 20 лет, подсчитали аудиторы. В настоящее время очередь насчитывает около 42 тысяч человек.

Также остро стоит проблема доступности среды для инвалидов, указали в Счетной палате: обследование жилых помещений в регионах показало, что большая часть жилищного фонда в России не приспособлена для проживания таких лиц. Общее количество неприспособленных жилых помещений, занимаемых инвалидами, — более миллиона.

Ранее, в апреле, России предрекли рост числа инвалидов после окончания эпидемии коронавируса. Одним из последствий вызываемой COVID-19 пневмонии может стать фиброз легких, что часто приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов. Эти диагнозы могут являться показаниями для присвоения человеку инвалидности.

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