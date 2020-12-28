Названы ненужные в будущем профессии

Эксперт назвал профессии, которые рискуют стать ненужными уже в ближайшие 10 лет. По словам президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексея Захарова, речь идет о бухгалтерах, водителях-дальнобойщиках и таксистах, сообщает газета «Известия».

По его словам, спрос на бухгалтеров падает на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот, а водителей в будущем могут вытеснить беспилотники. «Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время», — констатировал специалист.

Еще, по словам Захарова, в ближайшие годы невостребованными на рынке рискуют оказаться преподаватели иностранных языков: это во многом тоже связано с развитием технологий. Он уточнил, что изучение языков уже сейчас для многих становится хобби, одновременно с этим растет эффективность электронных сервисов для перевода.

Ранее в декабре россияне раскрыли ожидания от зарплаты в 2021 году. Согласно результатам опроса онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, более половины (59 процентов) граждан ожидают ее повышения, а 36 процентов просто мечтают о стабильности. По прогнозам Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2021 году зарплаты могут упасть почти на 11 процентов по сравнению с 2019 годом. Однако слишком серьезных социально-экономических изменений в России ожидать не стоит из-за высокой доли государства в экономике, пояснила директор Вольного экономического общества России Маргарита Ратникова. Она указала, что треть россиян получает зарплату из бюджета, а это значит, что их сокращение оплаты труда не коснется.