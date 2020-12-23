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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

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Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Специалисты рекрутингового сервиса SuperJob назвали самые высокооплачиваемые профессии в России в конце 2020 года. Выдержки из исследования приводит ТАСС.

В нынешнем году самыми конкурентными отраслями экономики стали медицина, информационные технологии (из-за востребованности онлайн-сервисов и мобильных приложений), электронная коммерция и обучение, а также туризм. Последний авторы включили в перечень ввиду того, что участники рынка нуждаются в компетентных профессионалах для переориентации клиентских потоков на открытые направления.

Одни из самых высокооплачиваемых вакансий в декабре 2020 года предлагаются в медицине. Так, врач-рентгенолог в Москве может рассчитывать на зарплату в 250 тысяч рублей. Анестезиологу-реаниматологу и врачу-инфекционисту в Москве, а также онкологу-химиотерапевту в Симферополе предлагают зарплату в 200 тысяч рублей.

Разработчикам мобильных предложений для iOS в Москве предлагают от 210 до 260 тысяч рублей в месяц, в Самаре — от 120 до 140 тысяч.

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