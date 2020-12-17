В России резко вырос спрос на строителей

С середины лета 2020-го в России резко увеличился спрос на рабочую силу в сфере строительства и ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное порталом «Работа.ру».

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Как пояснил представитель портала, за год к ноябрю 2020-го количество резюме в строительной отрасли снизилось на 23 процента, тем временем спрос на услуги строителей и ремонтников вырос, и поэтому потребность в активном поиске работы у многих соискателей пропала.

Еще в первом полугодии количество «строительных» резюме значительно превышало число вакансий, а во втором полугодии резюме стало меньше, а количество вакансий увеличилось, выяснили аналитики. Средний уровень зарплат в строительной сфере по сравнению с 2019 годом практически не изменился. Небольшой прирост начался только с конца минувшего лета, отметили в «Работа.ру».

Ранее в декабре руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что с приходом зимы и на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, московские стройки столкнулись с более масштабным, чем обычно, дефицитом рабочих. Всего, по словам чиновника, городу не хватает около 10 тысяч строителей.

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