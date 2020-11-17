Строитель из Крыма бросил работу ради женской красоты и рассказал об успехе

Житель Крыма проработал строителем 12 лет, решил «изменить свою жизнь» и стал мастером по наращиванию ресниц. О своем успехе он рассказал «Комсомольской правде».

Будучи прорабом, 35-летний Александр Харахаш из Ялты наблюдал за карьерой жены, которая работала маникюрщицей в салоне красоты. «Я посмотрел на нее и тоже захотел попробовать, только профиль выбрал другой. Отучился, понравилось, решил полноценно посвятить себя этому ремеслу», — поделился россиянин.

Через четыре года практики Харахаш стал популярным специалистом. Он признался, что индустрия красоты приносит ему больший доход, чем стройка: за одну проведенную на дому процедуру он получает 1,4 тысячи рублей. «Сейчас у меня стабильный доход, намного прибыльнее строительства. Не жалуюсь», — похвастался крымчанин.

Герой материала считает, что вместе с услугой он предоставляет клиенткам «особенный мужской взгляд на женскую красоту». «Для кого девочки по салонам бегают? Конечно, для мужчин! А тут я сразу и делаю, и оцениваю своим мужским взглядом. Я сторонник натуральной красоты, поэтому и делаю так, чтобы было красиво и почти незаметно», — отметил он.

В будущем Харахаш планирует открыть собственный салон красоты и шутит, что в нем будут работать исключительно мужчины.

В августе стало известно о россиянине, который отслужил 15 лет, бросил карьеру в армии и стал востребованным мастером маникюра. Житель Южно-Сахалинска Антон Кузьмин окончил курсы ногтевого сервиса и получил соответствующий сертификат. Результатами своей работы он начал делиться в социальных сетях и вскоре прославился: в настоящий момент в TikTok на него подписаны 380 тысяч человек.