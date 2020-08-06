Отслуживший 15 лет российский военный стал маникюрщиком и прославился в сети

Россиянин отслужил 15 лет, бросил карьеру в армии и стал востребованным мастером маникюра. Видеоролики о своей работе он публикует на платформе TikTok.

Житель Южно-Сахалинска Антон Кузьмин оставил работу в звании старшего лейтенанта. Сперва мужчина, который также является мастером спорта по бодибилдингу, стал персональным тренером, однако затем он выбрал новую профессию в салоне красоты.

Кузьмин окончил курсы ногтевого сервиса и получил соответсвующий сертификат. Результатами своей работы он начал делиться в социальных сетях и вскоре прославился: в настоящий момент в TikTok на него подписаны 380 тысяч человек, в Instagram — 18 тысяч.

В размещенных роликах видно, что на прием к мастеру приходят и женщины, и мужчины.

В марте сообщалось о девушке, которая бросила работу в офисе, создала бодипозитивный бренд нижнего белья и разбогатела. Как рассказала предпринимательница, три года назад она вложила в бренд семь тысяч фунтов стерлингов (655 тысяч рублей), которые накопила за время работы в офисе. К 2020 году бизнес принес ей миллион фунтов стерлингов (около 94 миллионов рублей).