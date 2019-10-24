Преподаватель бросила работу из-за запрета носить короткую юбку

Бывшая преподавательница из Австралии бросила работу из-за запрета приходить в школу в мини-юбке. Об этом сообщает Mirror.

Надия Бокоди (Nadia Bokody) преподавала в университете, когда руководитель пригласил ее на срочную встречу. Он заявил, что ее внешний вид отвлекает учащихся, и рекомендовал приходить на занятия в более закрытой одежде.

По словам Бокоди, в тот момент она почувствовала себя студенткой, а не педагогом, и отметила, что это был первый случай в жизни, когда ее сексуализировали против воли.

На следующий день женщина написала заявление об увольнении. Она призналась, что решилась на этот шаг благодаря вере в то, что у ее студентов хватит интеллектуальных способностей на гораздо большее, чем на восхищение ее нарядами.

В сентябре британскую школьницу отстранили от уроков на один день за то, что она сняла пиджак в классе в жару. На претензии родителей директриса школы Ян Равенскрофт заявила, что решение было принято в соответствии со строгой политикой учебного заведения.

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