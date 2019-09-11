Учитель насильно смыл вульгарный макияж со школьниц и завоевал одобрение в сети

Учитель средних классов в китайской школе насильно смыл макияж с лиц школьниц тряпкой и завоевал одобрение в интернете. Об этом сообщает Daily Mail.

На видео, опубликованном в китайской социальной сети Weibo, преподаватель вытирает черной тряпкой лицо одной из школьниц, после чего девушка уходит, закрыв лицо руками. Затем учитель окунает тряпку в ведро с водой и ей же смывает макияж другой ученицы. Голос за кадром произносит на местном диалекте: «Эти красные тени для век в тренде в этом году».

Ролик был снят другим педагогом и вызвал серьезную дискуссию в социальной сети. Оказалось, что большинство пользователей (64 процента) согласны с радикальными действиями учителя. Они выразили свою точку зрения в комментариях.

«Если бы эти девушки были моими детьми, я бы не позволил им делать вульгарный макияж и ходить с ним в средней школе», — возмущался один пользователь. «Это ответственный учитель! Он заслуживает уважения», — похвалил другой читатель. «Вообще-то, в студенческом городке запрещается носить макияж», — согласился еще один комментатор.

По словам представителя школы, администрация не могла справиться с ученицами, которые приходили в школу с макияжем, поэтому один из их преподавателей впервые применил такие меры. Он также добавил, что после этого случая девушки стали меньше краситься.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!