Завуч заставил школьниц надеть прозрачные юбки из-за «пышных форм»

Завуч заставил двух старшеклассниц переодеться, посчитав, что их юбки слишком коротки для девушек с такими «пышными формами». Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в школе Hounsdown в Тоттоне, Великобритания. По словам 35-летней Джеммы Портер, матери одной из учениц,, одежда ее дочери Элли и ее подруги Жасмин оказалась «слишком обтягивающей». Завуч Дэвид Вил (David Veal) посчитал, что такие короткие юбки больше идут ученицам «постройнее», и пригрозил девушкам отстранением от занятий, если те не придут на следующий день в чем-то более подходящем.

Всю следующую неделю девушки приходили в школу в разных юбках, и ни одна из них не соответствовала правилам. Тогда завуч изолировал учениц от класса на 16 дней. «Элли писала мне весь день. Ее оставили одну и практически не нагрузили работой. А Жасмин дали задание, которое она выполнила за пять минут. Их не выпускали на перемены и сопровождали на обед и в туалет», — пожаловалась Портер.

После переговоров с руководством школы, девушек отправили в магазин вместе с родителями и учителями. Там завуч Вил лично выбрал юбки для Элли и Жасмин, которые, по словам Портер, были сшиты из «ужасного просвечивающего» материала.

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В сентябре директор средней школы Bishop of Hereford's Bluecoat School в Великобритании Мартин Хентон шокировал родителей объявлением о новой униформе для девочек. По его мнению, ученицы, которые приходят на занятия в коротких юбках, провоцируют сексуальные домогательства со стороны взрослых.

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