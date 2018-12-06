Учительница подстригла школьника на уроке и пошла под суд

Учительница старших классов калифорнийской школы насильно подстригла школьнику волосы во время урока и пошла под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Один из учеников снял произошедшее на видео и выложил в сеть. На кадрах видно, как 52-летняя Маргарет Гезингер (Margaret Gieszinger) усаживает школьника на стул перед всем классом и отрезает ножницами прядь волос, напевая национальный гимн. Когда парень пытается вернуться к своей парте, учительница ему запрещает. «Я еще не закончила», — говорит она.

По словам очевидцев, в тот день учительница зашла в кабинет с ножницами и предупредила, что сегодня день стрижек. «Мы думаем, она пыталась казаться забавной, типа "ой, вы правда думаете, что я буду стричь волосы?" — поделился один из учеников. — Однако она постригла волосы и начала петь The Star Spangled Banner, и пела очень громко, после чего торжественно бросила прядь волос позади себя».

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В результате Гезингер арестовали по подозрению в причинении телесных повреждений с возможностью освобождения под залог в 100 тысяч долларов. Калифорнийская комиссия по учету учителей подтвердила, что ее аккредитация была также приостановлена в 2007 и 2016 годах, однако причины неизвестны.

В июле учащемуся школы Kingswood Academy в Халле, Великобритания, пригрозили отчислением за неподобающую стрижку. Матери школьника сообщили, что 12-летнего Каллума Мэннинга нужно срочно постричь.

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