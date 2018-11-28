Парикмахер поджег клиенту волосы и прославился

Индийский парикмахер жег клиентам волосы во время стрижки и прославился. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидец снял видео в местном салоне города Хайдарабад. На кадрах видно, как клиент закрыл глаза и не выглядит испуганным, пока индийский барбер стрижет ему волосы, используя вместо ножниц только огонь и две расчески.

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Как отмечает издание, стрижка огнем — уникальная техника, при которой парикмахер покрывает голову человека воспламеняющимся порошком и поджигает зажигалкой. В это время одной рукой мастер расчесывает волосы, а другой делает стрижку.

Ранее в ноябре Роспотребнадзор описал правила безопасности при посещении салона красоты, а также привел болезни, которыми можно заразиться из-за халатности мастеров. Парикмахер обязан тщательно мыть руки перед началом процедуры, а также проводить дезинфекцию инструментов после каждого клиента.

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