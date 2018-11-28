Ценности
 
Последние новости
Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка
Иран захотел заменить истребители из России и США
МиГ-35 получит лазерное оружие и радар с АФАР
Первый канал посоветовал стирать ночью и отказаться от колбасы
Disney создал альтернативного Гарри Поттера и выпустил первый трейлер
Обещавший уничтожить российские корабли украинец «послал» ФСБ
Голова торопливой студентки приобрела форму лампочки
Названы самые пьющие страны Европы
Священник рассказал о состоянии Шумахера
Новости партнеров

Парикмахер поджег клиенту волосы и прославился

Перейти в «Мою Ленту»

Индийский парикмахер жег клиентам волосы во время стрижки и прославился. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидец снял видео в местном салоне города Хайдарабад. На кадрах видно, как клиент закрыл глаза и не выглядит испуганным, пока индийский барбер стрижет ему волосы, используя вместо ножниц только огонь и две расчески.

Как отмечает издание, стрижка огнем — уникальная техника, при которой парикмахер покрывает голову человека воспламеняющимся порошком и поджигает зажигалкой. В это время одной рукой мастер расчесывает волосы, а другой делает стрижку.

Ранее в ноябре Роспотребнадзор описал правила безопасности при посещении салона красоты, а также привел болезни, которыми можно заразиться из-за халатности мастеров. Парикмахер обязан тщательно мыть руки перед началом процедуры, а также проводить дезинфекцию инструментов после каждого клиента.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
That haircut is HOT! Indian barber uses FLAMES instead of scissors to give brave customer a short back and sides
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа
Ценности
Ценности00:0426 ноября
Книга «Gangs Story»

Боевые стиляги

Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
17:33Сегодня

Фанатка семьи Кардашьян надела нелепый наряд и опозорила бренд

20:1126 ноября

Bentley представила новый кабриолет

20:0327 ноября

Dolce & Gabbana сделает сумки уникальными

Ценности00:0118 ноября

«Много чанов с засоленной человеческой плотью»

Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
10:1124 ноября

В Британии похитили драгоценную историческую реликвию

15:03Сегодня

Привередливость Меган Маркл обернулась раздором в королевской семье

18:5227 ноября

Косметическая компания наградила россиянку за медицинские открытия

Ценности00:0216 октября

Резиновые люди

Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
13:5122 ноября

Раскрыт секрет идеальной послеродовой фигуры

12:03Сегодня

Раскрыт доход самой богатой молодежи в мире

13:3927 ноября

Найден способ похудеть без диеты

Россия
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка
Кремль поддержал британского подданного Брилева
Все материалы
Мир
Накипело
Почему США и Китай уничтожают друг друга в торговой войне
Британии предложили вернуться мыслями в холодную войну
Россиянина задержали в Таиланде по просьбе США
Мигрантка потребовала у США 60 миллионов долларов за смерть дочери
Мексиканцы дали зятю Трампа государственный орден и унизились
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр ПорошенкоПорошенко ввел военное положение
Чем это грозит России и украинцам?
Обещавший уничтожить российские корабли украинец «послал» ФСБ
Порошенко попросил Трампа передать послание Путину
Бурджанадзе пообещала поладить с Россией
Глава Казахстана вспомнил о голодном детстве
Все материалы
Экономика
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Часы с секретом
Основатели бренда детских часов с GPS «ЧасоВой» нашли эффективную модель бизнеса
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Участники «Трансформации» поговорили об использовании Бизнес-навигатора МСП
Звонок Трампа обвалил цены на нефть
Названа важная проблема России
Путин рассказал об уходе России от доллара
Все материалы
Силовые структуры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан глава МЧС по Саратовской области
Новый вор в законе появился впервые за четыре года
Нападение на российское посольство возбудило следователей
В Москве четырех школьников заподозрили в изготовлении бомбы
Все материалы
Наука и техника
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
МиГ-35 получит лазерное оружие и радар с АФАР
«Армате» нашли покупателей
Пересмотрен механизм образования современной Вселенной
Рядом с Млечным Путем нашли гигантский тусклый объект
Все материалы
Спорт
Чужая виктория
ЦСКА проиграл аутсайдеру и вылетел из Лиги чемпионов
Российский хоккеист почувствовал себя уродом в НХЛ
Священник рассказал о состоянии Шумахера
У Ибрагимовича нашелся двойник
Ковальчук впервые оказался запасным и смирился
УЕФА озаботился военным положением на Украине
Смертельные гонки
Пилот «Формулы-1» чудом выжил на трассе. Но судьба настигла его в небе
Все материалы
Культура
«Все рэперы работают на Украину»
В России срывают концерты и задерживают музыкантов. Кто виноват?
Будь как Хокинг
Неизвестная сказка Марка Твена и зверские страсти: детские книги Non/fiction
Похорони меня нежно
Исповедь сотрудника крематория и другие новинки ярмарки Non/fiction
Все участницы «Серебра» ушли из группы
Disney создал альтернативного Гарри Поттера и выпустил первый трейлер
Аэродром Омска назовут в честь Егора Летова
В сети «отменили» концерт Газманова «из-за пропаганды любви есаула к коню»
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считанные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
«Худший в мире» бутерброд вызвал споры в сети
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
В российском интернете произошел глобальный сбой
Названы самые богатые телеведущие
В Китае пропал известный фотограф
Урганта обругали за издевательскую песню про арест Хаски
Все материалы
Ценности
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Фанатка семьи Кардашьян надела нелепый наряд и опозорила бренд
Парикмахер поджег клиенту волосы и прославился
Dolce & Gabbana сделает сумки уникальными
Привередливость Меган Маркл обернулась раздором в королевской семье
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Названы самые пьющие страны Европы
Пьяный турист-араб избил бутылкой полицейских в Дубае
Пьяный пилот обманом сел за штурвал и поплатился
Туристы назвали главные изъяны российских курортов
Все материалы
Из жизни
«Знают, что в России есть холод, Путин и КГБ»
История россиянина о жизни в Австралии
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
«Беременность» британки оказалась 26-килограммовой кистой
Гигантский полуторатонный бык избежал смерти и прославился
Ошибка продавца помогла американке разбогатеть
Врач случайно залил чистящее средство в легкие пациента
Все материалы
Поднимите мне веки
Подъемные фары – элегантные, красивые, но навсегда утраченные
БелАЗы на автопилоте
Гигантские самосвалы начали ездить без водителей — как это возможно и причем здесь Сколково?
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Почти что Grand Cherokee
Стоило ли ждать в России Jeep Compass нового поколения?
Honda решила не привозить в Россию кроссовер Passport
Новой Mazda3 добавили полный привод и упростили подвеску
Дебютировал новый Porsche 911 с дизайном из 70-х
Все материалы
Дом
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Крысиный угол
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Ставший бомжом Шура решил побороться за жилье
Украинцы начали скупать жилье за рубежом после инцидента в Керченском проливе
Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы
В Москве задумали увековечить Губку Боба
Все материалы