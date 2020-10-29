Бельгийские маляры в послании из 1941 года посоветовали запастись продуктами

В потолке церкви святого Иакова в бельгийском Антверпене было обнаружено послание потомкам из 1941 года. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте города.

Авторами письма, спрятанного в спичечном коробке, были четверо маляров, занимавшихся отделкой церкви.

«Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью. Мы пережили две войны, мы работаем голодными», — указано в послании.

Также работники дали практичный совет потомкам на случай войны. Они порекомендовали запасаться такими продуктами как рис, кофе, мука, табак и пшеница.

«Наслаждайтесь жизнью в полной мере. Вовремя найдите другую жену. Те, кто женат, просто идите домой!!! Салют, мужчины!!!», — написали рабочие 21 июля 1941 года.

В 2018 году сообщалось, что в Австралии нашли самое старое послание в бутылке. Его отправили в 1886 году с немецкого парусника «Паула», который пересекал Индийский океан в 950 километрах от берега Австралии. Судно участвовало в создании карты подводных течений, над которой работали немецкие ученые. Чтобы построить ее, в океан бросили тысячи бутылок, 662 из них со временем нашли и вернули исследователям.