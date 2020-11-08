В России нанятый семьей строитель убил двух женщин и ранил шестилетнего ребенка

В частном доме в подмосковном Солнечногорске обнаружили тела двух женщин и раненого шестилетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ Следственного комитета по Московской области.

На телах матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Ребенку удалось выжить, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Life-Shot, в доме у семьи занимался строительством нанятый ими рабочий. Мужчина напал на мать и бабушку девочки и ограбил их. Сейчас преступника ищет полиция, его личность установлена.

Ранее в Екатеринбурге во время домашней вечеринки мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой. В квартире были найдены тела четверых погибших — возле одного из тел лежал карабин «Сайга»: предположительно, из него и стрелял убийца. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире двух выживших девушек.