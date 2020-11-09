Появились подробности расправы строителя над российской семьей

Убитыми в результате конфликта со строителем, нанятым для возведения третьего этажа частного дома в подмосковном Солнечногорске, оказались доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская и ее мать. Подробности происшествия стали известны «Московскому Комсомольцу».

По данным издания, первой об убийстве сообщила шестилетняя дочь преподавательницы. Тяжело раненная девочка с телефона матери позвонила ее другу, рассказав, что ее мама и бабушка истекают кровью, и попросив его привезти бинты. Знакомый Борковской сразу же вызвал полицию и скорую помощь.

Сотрудникам экстренных служб не удалось оперативно добраться до места преступления: сначала они долго искали правильный адрес дома, а затем не могли проехать в СНТ из-за закрытого шлагбаума. К моменту прибытия на место вызова обе женщины были мертвы, а ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Главным подозреваемым считается строитель Жасуржон Усмонов. Предполагается, что мотивом преступления стал бытовой конфликт: в субботу, 7 ноября, должен был состояться расчет между строителем и заказчицей. Тело доцента РЭУ обнаружили в гостиной, ее матери — на кухне. Девочка пряталась от убийцы за шторой, однако он ранил и ее. Затем он забрал из дома все ценности и скрылся.

Установлено, что Усмонов был ранее судим за грабеж. Своим друзьям он упоминал, что после расчета собирается уезжать в Таджикистан.

Дальнейшая судьба девочки пока неясна. Ее дедушка, муж убитой, находится в больнице после сердечного приступа. Отец ребенка, по предварительной информации, пребывает за границей.