Появились детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге

Появились детали массового убийства в Екатеринбурге, где во время домашней вечеринки мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой. Об этом сообщила подруга одной из погибших в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, накануне девушки встретились и проводили время с мужчинами в местном торговом центре. «[Они] решили пойти вместе выпить. Все было нормально, потом [мужчина] начал приставать к девчонкам, они его оттолкнули, начали оскорблять. Другие парни, его друзья, начали за них заступаться, он схватил карабин и всех перестрелял», — рассказала собеседница издания.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге во время домашней вечеринки мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой. На место выехали полицейские вместе с криминалистической лабораторией, а также сотрудники Следственного комитета России (СКР). Дверь квартиры на пятом этаже жилого дома на Социалистической улице была закрыта, поэтому ее пришлось вскрывать. После этого в квартире были найдены тела четверых погибших — возле одного из тел лежал карабин «Сайга»: предположительно, из него и стрелял убийца. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире двух выживших девушек.