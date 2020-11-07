Раненая россиянка записывала аудиосообщения во время стрельбы в квартире

Девушка, находившаяся в квартире в Екатеринбурге, где во время вечеринки произошло массовое убийство, записывала аудиосообщение своему другу, будучи раненой. Запись опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург №1».

На ней слышно, что девушка просит собеседника прийти на помощь, называя адрес. Она говорит, что ей больно двигаться, и она умирает. «Человек, который стрелял, еще жив, зайди с чем-нибудь острым. Выламывайте дверь», — шепчет россиянка.

Как пишет издание, девушка получила ранение и притворялась мертвой, в то же время она наговаривала голосовое другу, утверждая, что в руках убийцы ружье.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге во время домашней вечеринки мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой. На место выехали полицейские вместе с криминалистической лабораторией, а также сотрудники Следственного комитета России (СКР). Дверь квартиры на пятом этаже жилого дома на Социалистической улице была закрыта, поэтому ее пришлось вскрывать. После этого в квартире были найдены тела четверых погибших — возле одного из тел лежал карабин «Сайга»: предположительно, из него и стрелял убийца. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире двух выживших девушек.