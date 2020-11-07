Россиянин на вечеринке расстрелял троих гостей и покончил с собой

В Екатеринбурге во время домашней вечеринки мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой. Об этом сообщает портал 66.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления Следственного комитета.

Массовое убийство произошло в квартире на пятом этаже жилого дома на Социалистической улице в ночь на 7 ноября. Правоохранительные органы прибыли по вызову и обнаружили тела троих мужчин и одной женщины с огнестрельными ранениями. Жертвам было от 18 до 34 лет.

На месте происшествия обнаружены признаки распития спиртного. По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же в квартире. Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий СУ СК России по Свердловской области

По предварительным данным, между молодыми людьми произошел конфликт. Один из них взял оружие и застрелил трех человек, после чего совершил самоубийство. Отмечается, что из квартиры госпитализировали раненую 17-летнюю девушку по имени Виктория. Она перенесла операцию и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в квартире находилась 16-летняя девушка Мария, она не пострадала.

Убийца по имени Дмитрий, 1986 года рождения, проживал в квартире, где все произошло. По некоторым данным, он работал охранником ЧОП и имел судимость за кражу. На него зарегистрированы травматический пистолет и охотничье гладкоствольное ружье.

Приглашенные на вечеринку девушки накануне перестрелки гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». С мужчинами они познакомились через социальные сети. Новые знакомые приехали за ними на машине, после чего компания уехала к Дмитрию. Правоохранители начали расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.