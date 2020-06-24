Появились новые подробности перестрелки в Москве

Стали известны новые подробности о перестрелке среди членов преступных группировок в кальянной на севере Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, журналисты выяснили, что правоохранители получили информацию о «сходке» этнических преступных группировок, где собрались от 80 до 100 человек. Отмечалось, что при себе у мужчин было травматическое оружие.

Сотрудники полиции и ФСБ организовали рейд в заведение на Алтуфьевском шоссе, в ходе которого изъяли четыре травматических пистолета, на которые у владельцев имелось разрешение. Также правоохранители задержали 22 преступных лидера. При этом члены ОПГ сдались силовикам добровольно, однако лишь спустя два часа.

Сотрудники ОМОН провели рейд вечером 23 июня. Около кальянной также произошла перестрелка, в ходе которой пострадал один человек.

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