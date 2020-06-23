Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве

Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала «112», пострадавший — Алексей Сидоренко.

Ранее в полицию поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого правоохранители совместно с ФСБ организовали рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе. Некоторые из них были вооружены.

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