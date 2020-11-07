Раскрыты подробности массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге

Появились подробности массового убийства в Екатеринбурге, где во время домашней вечеринки мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой. Об этом в субботу, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщил Валерий Горелых, руководитель пресс-службы регионального управления МВД.

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По его словам, тревожное сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 02:34 по местному времени (00:34 мск). На место происшествия выехали полицейские вместе с криминалистической лабораторией, а также сотрудники Следственного комитета России (СКР). Дверь квартиры на пятом этаже жилого дома на Социалистической улице была закрыта, поэтому ее пришлось вскрывать гражданским специалистам.

После этого в квартире были найдены тела четверых погибших — возле одного из тел лежал карабин «Сайга»: предположительно, из него и стрелял убийца. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире двух выживших девушек.

Владелец оружия работал охранником и был судим

По словам Валерия Горелых, среди погибших — 18-летняя Полина и трое молодых людей: 32-летний Антон, 36-летний Олег и 34-летний Дмитрий — хозяин квартиры. Дмитрий ранее был судим по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража») и до недавних пор, по некоторым данным, работал охранником частного охранного предприятия (ЧОП).

Несмотря на судимость, на Дмитрия было зарегистрировано оружие — травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К.

Двух девушек в квартире нашли живыми: это 17-летняя Виктория и 16-летняя Мария. Виктория была госпитализирована из квартиры с ранениями, она перенесла операцию и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

16-летняя Мария оказалась единственной, кто находился в квартире и не пострадал. По данным полиции, девушка учится в одной из школ Екатеринбурга и воспитывается в неполной семье (матерью). С апреля Мария состоит на учете в ПДН за употребления спиртных напитков и самовольные уходы из дома.

По предварительным данным, приглашенные на вечеринку девушки накануне перестрелки гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». С мужчинами они познакомились через социальные сети. Новые знакомые приехали за ними на машине, после чего компания уехала к Дмитрию.

Несмотря на то, что оружие принадлежало погибшему Дмитрию, не исключено, что стрелять из него мог кто-то другой. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Массовое убийство могло произойти в ходе пьяной ссоры

Как сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Максим Чалков, по основной версии, которую на данный момент рассматривает следствие, между молодыми людьми произошел конфликт. Один из них взял оружие и застрелил трех человек, после чего совершил самоубийство.

На месте происшествия обнаружены признаки распития спиртного. По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же в квартире. Максим Чалков Представитель регионального управления СКР

Он отметил, что точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления на данный момент устанавливаются в ходе следственных мероприятий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).