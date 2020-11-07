Появилось видео с места массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге

Появилось видео из дома в Екатеринбурге, где в ночь на 7 ноября во время вечеринки произошло массовое убийство. Его опубликовал телеканал «360» в Telegram.

На кадрах показан многоквартирный дом, где мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой. Видно, что в подъезде многоэтажки на лестнице лежит синяя перчатка, а на столе отвертка и молоток. Автор видео также показал квартиру, где произошло убийство, она опечатана.

Ранее Валерий Горелых, руководитель пресс-службы регионального управления МВД, рассказал «Ленте.ру», что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 02:34 по местному времени (00:34 мск). На место выехали полицейские вместе с криминалистической лабораторией, а также сотрудники Следственного комитета России (СКР). Дверь квартиры на пятом этаже жилого дома на Социалистической улице была закрыта, поэтому ее пришлось вскрывать. После этого в квартире были найдены тела четверых погибших — возле одного из тел лежал карабин «Сайга»: предположительно, из него и стрелял убийца. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире двух выживших девушек.