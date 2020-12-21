Россиянам предрекли долгие годы удаленной работы

Россияне продолжат работать удаленно не только в течение 2021 года, но и в последующие годы. Такой прогноз сделали аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс» в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, передает РИА Новости.

В 2020-м компании быстро адаптировались у удаленному формату, пришли к выводу эксперты. Так, за год число вакансий, предполагающих возможность работать дистанционно, увеличилось на 44 процента по сравнению с 2019-м. «В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется», — предрекли специалисты.

Материалы по теме Финтех рулит Как пандемия повлияла на рынок труда В четырех стенах В России появится закон об удаленной работе. Как он поможет экономике?

По их данным, в будущем условия труда станут более гибкими. Предполагается, что сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно. Также у россиян появится возможность брать подработку с гибкой оплатой. «Компаниям такой проектный подход поможет снизить затраты на содержание офисов, инфраструктуру и прочее, а также откроет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма», — указали аналитики.

Также выяснилось, что каждый пятый россиянин оказывает частные услуги в качестве подработки. «Все больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В 2020 году таких соискателей стало на 23 процента больше, чем в прошлом. В 2021 году данный тренд будет только набирать обороты», — заключается в исследовании.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу при этом не является основанием для снижения зарплаты. В случае болезни находящийся на удаленке работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.