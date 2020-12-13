Россияне определили главные плюсы и минусы удаленной работы

Россияне, перешедшие на удаленный режим работы, определили главные плюсы и минусы такой формы занятости. Об этом пишет РБК.

Так, основными выгодами работающие вне офиса назвали экономию на транспорте и питании, отсутствие контактов с заболевшими коллегами и работу в любом удобном месте. Также трудящиеся положительно оценили отсутствие отвлекающих разговоров коллег, появление дополнительного свободного времени и возможность уделять больше внимания семье.

Минусами же стали ненормированный рабочий день, необходимость сочетать домашние и рабочие обязанности, нехватка общения, мешающие работать дети, а также проблемы с самодисциплиной. Кроме того, удаленщики жаловались на проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни и желание отложить все дела на крайний срок.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа. Первый подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второй — такую же работу, однако на временных основаниях, третье — сочетание удаленки и занятости на стационарном рабочем месте.

1 декабря глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко назвала один из поводов для увольнения сотрудника, работающего на удаленке в условиях карантина. По ее словам, должности можно лишиться, если сотрудник стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения. «То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, и, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника», — уточнила сенатор.