Глава Минтруда высказался о зарплате россиян на удаленке

Глава Минтруда Антон Котяков высказался о зарплате россиян на удаленке. Он заявил в эфире телеканала «Россия 24», что удаленная работа не должна отражаться на зарплате, если сохраняется прежний объем работы. Его слова приводит РИА Новости.

«Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться», — сказал министр. Также Котяков уточнил, что если объем работы не изменился в связи с изменением режима организации труда, то зарплата должна соответствовать той, которую работник получал бы в офисе.

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Ранее россиянам, которые работают на удаленке в условиях карантина, назвали один из поводов для увольнения. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что должности можно лишиться, если сотрудник стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения.

26 ноября Госдума приняла закон об удаленной работе. Его разработали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с группой депутатов и сенаторов. Документ предусматривает доступность удаленного режима работы, а также возможность его совмещения с посещением офиса. Законом вводятся три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной и комбинированной дистанционной работы.

В 2020 году в условиях пандемии корнавируса многие компании перевели сотрудников на удаленную работу из дома. В конце октября подобную меру в качестве обязательной ввели власти нескольких регионов. Согласно их предписаниям, на удаленный режим необходимо перевести не менее 30 процентов штата предприятий, где это технически возможно.