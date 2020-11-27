Названы главные трудности работы на удаленке

Большинство компаний по всему миру не намерены отказываться от удаленки в будущем году, но в таком режиме работы есть ряд трудностей. Главные из них назвали в исследовании The Predictive Index, передает Inc.com.

Одна из сложностей состоит в том, что работникам стало сложно самостоятельно принимать решения — об этом рассказали 64 процента генеральных директоров компаний.

Кроме того. у команд, работающих в дистанционном режиме, появились сложности с менеджментом, также они стали реже предлагать новые идеи. Кроме того, как показало исследование, подавляющее большинство глав компаний (94 процента) стали чувствовать меньше уверенности в будущем своей фирмы.

26 ноября Госдума приняла закон об удаленной работе. При чрезвычайных ситуациях работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их уведомления. Также там прописано, что перевод на удаленную работу не сможет служить основанием для снижения зарплаты, однако работодатель получит право на увольнение сотрудника, не выходящего на связь в течение двух рабочих дней. Президент России Владимир Путин поручил проработать правила регулирования такой работы.