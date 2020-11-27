Экономика
 
Последние новости
Врач перечислил самые опасные болезни при COVID-19
Блогерша показала иностранцам жизнь в России и напугала их
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом ногой в голову
Появились детали разработки российской вакцины от кори и коронавируса
Звезда сериала «Друзья» объявил о помолвке с девушкой почти вдвое моложе его
Российская стюардесса показала необычное явление в небе из кабины пилота
На Украине оценили шансы вернуть Донбасс военным путем
Женщина во время карантина построила на веранде мини-ресторан для бурундука
Мировым биржам предсказали взрывной рост
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы главные трудности работы на удаленке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Большинство компаний по всему миру не намерены отказываться от удаленки в будущем году, но в таком режиме работы есть ряд трудностей. Главные из них назвали в исследовании The Predictive Index, передает Inc.com.

Одна из сложностей состоит в том, что работникам стало сложно самостоятельно принимать решения — об этом рассказали 64 процента генеральных директоров компаний.

Кроме того. у команд, работающих в дистанционном режиме, появились сложности с менеджментом, также они стали реже предлагать новые идеи. Кроме того, как показало исследование, подавляющее большинство глав компаний (94 процента) стали чувствовать меньше уверенности в будущем своей фирмы.

26 ноября Госдума приняла закон об удаленной работе. При чрезвычайных ситуациях работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их уведомления. Также там прописано, что перевод на удаленную работу не сможет служить основанием для снижения зарплаты, однако работодатель получит право на увольнение сотрудника, не выходящего на связь в течение двух рабочих дней. Президент России Владимир Путин поручил проработать правила регулирования такой работы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
160 CEOs Reveal Their Top Concerns in a Post-Covid World
В России приняли закон об удаленной работе
Путин потребовал проработать правила удаленки
Россиян захотели лишить «права на офлайн» во время удаленки
Другие материалы рубрики
Экономика20:0023 ноября

Дорожная паутина

Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
02:1925 ноября

Большинство офисных работников согласились работать на день меньше

20:4724 ноября

Будущий министр посоветовала Байдену тратить больше

20:2824 ноября

Акции Оzon подскочили

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
19:5724 ноября

Причастность российских налоговиков к созданию ОПГ опровергли

19:3024 ноября

Названо условие для качественного антисептика

19:0424 ноября

Разнообразие вакцин от коронавируса оказалось опасным

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
18:3224 ноября

Корпорация МСП провела стратегическую сессию в Тульской области

18:1224 ноября

Цена на нефть подскочила

17:4924 ноября

Российские банки оказались лучше европейских и американских

Россия
«Мы можем рассчитывать только на себя и близких»
Россияне с диабетом бьют тревогу: как новая инициатива ФАС может изменить их жизнь
«Тяжело признать, что лечения нет»
Мировая медицина пока не может победить коронавирус. Что делать россиянам? Отвечает врач
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Бомбившим Анкару во время путча пилотам дали пожизненные сроки
Крещение кровью
В НАТО впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Европарламент выступил за жесткие санкции против Турции
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Президент Кении лишился сна из-за оскорблений и удалил Twitter
A visitor examines a Russian rocket-propelled grenade launcher RPG-29 during the Russia-Africa Economic Forum Exhibition on the sidelines of the Russia-Africa Summit and Economic Forum in the Black sea resort of Sochi, Russia, October 24, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERSБратья по оружию
Россия пытается восстановить влияние в Африке. Почему ее преследуют неудачи?
Шведы разочаровались в борьбе с коронавирусом без карантина
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о необходимости немедленного локдауна
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Лукашенко заявил о готовности вместе с Россией противостоять США
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Парламент Азербайджана предложил исключить Францию из Минской группы
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Лукашенко заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения»
Все материалы
Экономика
Tele2 установила торговые терминалы для выдачи SIM-карт в московском метро
Дорожная паутина
Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых предпринимателей
Вне зоны доступа
5G в России под угрозой. Почему развернуть сети в стране оказалось так сложно и дорого?
ПСБ начал проводить онлайн-вебинары по вопросам обслуживания госконтрактов
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Россия поставила в Китай рекордный за всю историю объем газа
Все материалы
Силовые структуры
Убивший жену и мать россиянин получил пожизненный срок
Следователи задержали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
«Прошу уничтожить меня как ошибку Бога»
Как судили Андрея Чикатило: процесс над главным маньяком СССР в документах из закрытых архивов
Обвиненного в шпионаже украинского экс-футболиста попросили посадить на 16 лет
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейские Дагестана на сходе потребовали отпустить задержанного ФСБ полковника
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Все материалы
Наука и техника
Сувенир из Дели
Загадочная смерть, армия и КГБ: как в СССР остановили эпидемию черной оспы
Раскрыт следующий флагман Xiaomi
По секретным документам
Как агент КГБ держал в страхе весь мир. Call of Duty: Black Ops Cold War
Самый новый iPhone внезапно подешевел
Пора на выход
Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
Найдено блокирующее проникновение коронавируса в организм вещество
Брат за брата
Кровавые войны, набеги на храмы и захват Англии: Assassin’s Creed Valhalla
Все материалы
Спорт
Елизавета Туктамышева«Такой мы ее еще не видели»
Трусова и Косторная провалили Гран-при России. Их опередила 23-летняя Туктамышева
Партнерский материал
Гвардиоле и миллиард не поможет. Моуринью накажет «горожан»?
Букмекеры ошиблись в прогнозах на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». На этом можно выиграть деньги
В погоне за «лисами»
Столкновение «Лестера» с «Ливерпулем» и суперматч «Сити» с «Тоттенхэмом» — главные интриги тура АПЛ
Фотоколлаж с Дидье Батистом (в центре) и Жераром Улье с матча футбольного клуба «Ливерпуль»
Партнерский материал
«Мы были шокированы!»
Как 20 лет назад вся Англия полюбила гениального футболиста, которого не существовало в реальности
Все материалы
Культура
Жигунов опроверг появление Заворотнюк на телевидении
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
В Моргенштерне и Little Big увидели спасение новогодних телешоу
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева заскучала по застрявшему в Израиле соведущему
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Участника реалити-шоу нашли мертвым в собственном доме после исчезновения
«Где же правда?»
Люди покидают постсоветские страны, чтобы навсегда забыть свои корни. Почему это происходит?
Ведущий обругал коллегу за наряд «для конкурса бикини»
«Я Робин Гуд от секса, потому что даю его бедным»
Секс-роботы все больше похожи на людей. Смогут ли они разрушить человеческие отношения?
Ведущий объявил о смерти Марадоны и расплакался
Все материалы
Ценности
Затравленная в школе 25-килограммовая девушка показала свои фото
Появилось фото принцессы Дианы в плавках на роскошной яхте из 90-х
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Бывшая жена Джонни Деппа снялась без нижнего белья для модного журнала
Высланное любимым дешевым брендом россиян пальто рассмешило клиентку
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 68 килограммов и раскрыла секрет похудения
Диетолог назвала способный взбодрить утром фрукт
«Я хотел перемен и получил их»
Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
Фридайвер 20 минут плавал рядом с опаснейшим крокодилом и снял его на видео
«Холодными вечерами очень хочется куриный доширак»
История сибирячки, которая вышла замуж за англичанина и перебралась в Лондон
Мужчина обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю
Форрест Фенн и его ларецСокровища или смерть
Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Все материалы
Volkswagen начал заправлять суда-автовозы топливом из отходов
Прощай, выбор: Kia K5 против трех сильных конкурентов
Сравнительный тест небанального среднего класса
Apple поможет обнаружить микротрещины на стекле автомобиля
Зарядить с гарантией: определены самые надежные электрокары и гибриды
Составлен рейтинг надежности экомашин на основе отзывов 18 тысяч владельцев
Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
Пройдут везде: экстремальные вездеходы из России
Уникальные монстры, которые пройдут там, где навеки застрянет и джип, и трактор
Стал известен покупатель первого серийного Aurus Senat
Все материалы
Дом
Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Собчак раскритиковала туалет в Троице-Сергиевой лавре
Определена цена самых дешевых комнат в Москве
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Россиян предупредили о «ядовитой» мебели из ДСП
Все материалы
Нацпроекты
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы