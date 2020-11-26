Путин потребовал проработать правила удаленки

Президент России Владимир Путин потребовал проработать регулирование удаленной работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно распоряжению главы государства, правила должны обеспечивать баланс интересов работников и работодателей, минимизировать расходы на организацию дистанционной работы, а также не допускать излишнего нормативного регулирования.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопросы по повышению занятости населения. В их числе частичное возмещение из бюджета трат работодателей на подготовку и дополнительное образование работников, нанятых через службы занятости, а также временные льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование таких сотрудников.

Ранее сообщалось, что российские работодатели в 2020 году решили сократить льготы для подчиненных, особенно тех, которые перешли на удаленку. Среди самых популярных льгот в стране — обучение за счет компании, мобильная связь за счет работодателя и полисы добровольного медицинского страхования.