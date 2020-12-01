Россиянам на удаленке назвали повод для увольнения

Россиянам, которые работают на удаленке в условиях карантина, назвали один из поводов для увольнения. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, передает ТАСС.

По ее словам, должности можно лишиться, если сотрудник стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения. «То есть в случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, и, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника», — уточнила сенатор.

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В конце ноября Госдума приняла закон об удаленной работе, в силу он вступит в январе 2021-го. Введены три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной и комбинированной дистанционной работы. В частности, работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты, но зарплата на дистанционке снижаться не должна. Одновременно работодатель получит дополнительную причину для увольнения дистанционного сотрудника — если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.

По подсчетам Минтруда, за последний год число россиян, работающих удаленно, увеличилось в 110 раз. На данный момент в этом формате работает около 6,5 процентов от общего числа трудоустроенных граждан — 3,7 миллиона человек.