С работников на удаленке предложили брать новый налог

Deutsche Bank предложил ввести новый налог для сотрудников, которые работают на удаленке. Размер налога аналитики банка рекомендуют установить на уровне 5 процентов, а собранные средства направлять на поддержку работников, у которых нет возможности оставаться дома, пишет BBC News.

Для США, где средняя зарплата сотрудника на удаленке составляет 55 тысяч долларов в год, налог в 5 процентов будет означать десять долларов за рабочий день. Такая сумма сравнима с той, которую тратит сотрудник на дорогу до работы и обратно, а также на питание в течение дня.

В Великобритании удаленщик получает 35 тысяч фунтов стерлингов в год, то есть в сутки ему пришлось бы платить менее семи фунтов. В Германии плата составила бы 7,5 доллара в рабочий день.

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Стратег банка Люк Темплман объяснил, что налог надо вводить в любом случае, но пандемия коронавируса сделала проблему более очевидной. Нынешняя ситуация идет на пользу тем, кто работает из дома, но угрожает доходам и здоровью остальных сотрудников. По словам экономиста, удаленщики вносят в экономику меньший вклад, но получают больше выгоды.

В первую очередь, считает он, выгоду от налога должны получить беднейшие работники. В США это те, кто получает меньше 30 тысяч долларов в год, в Германии — меньше 12,5 тысячи евро в год. Для них следует ввести специальные гранты.

Ранее в Германии правительство подготовило законопроект, разрешающий формат удаленной работы после завершения пандемии коронавируса. Сотруднику хотят предложить выбор между работой в офисе и дома, но только в том случае, если обязанности это допускают.

Между тем в России, напротив, предлагают помогать удаленщикам с помощью возмещения их затрат на электроэнергию, амортизацию компьютера и прочие расходы, связанные с исполнением трудовых обязанностей.