Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ру».

Так, от 180 тысяч рублей в месяц предлагают React Native разработчику с опытом работы от двух лет. Для успешного трудоустройства кандидат должен обладать опытом работы с платформой мобильных приложений React Native, а также уметь работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack.

На аналогичную зарплату может также рассчитывать Backend-разработчик. В обязанности работника будет входить работа на масштабирование сервиса, разработка новых проектов и интеграций, а также участие в построении архитектуры и оптимизации производительности.

Услуги налогового консультанта оценили в 150 тысяч рублей. При этом соискатель должен иметь в резюме строчку о работе в Федеральной налоговой службе.

Ранее стало известно, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября в России оказались ветеринар (300 тысяч рублей в месяц) и монтажник-установщик искусственного камня (250 тысяч).

Больше всего в России осенью выросли зарплаты у грузчиков (с 32,4 до 41,3 тысячи рублей) и охранников (с 34,5 до 43,5 тысячи рублей). Также на 13 процентов увеличились зарплаты уборщиков (до 33,1 тысячи рублей), на 12 процентов у кладовщиков (до 37,2 тысячи рублей), продавцы-кассиры стали получать на 9 процентов больше (29,9 тысячи рублей).