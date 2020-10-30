Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября в России оказались ветеринар (300 тысяч рублей в месяц) и монтажник-установщик искусственного камня (250 тысяч). Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

Зарплату до 200 тысяч рублей в месяц предлагают стоматологу-терапевту. Должность предполагает шестидневную рабочую неделю, сказано в вакансии. От 180 тысяч рублей может получать разработчик в сервисе «СберАвто». Специалисту алмазной резки с опытом работы не менее года готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что больше всего в России осенью выросли зарплаты у грузчиков (с 32,4 до 41,3 тысячи рублей) и охранников (с 34,5 до 43,5 тысячи рублей). Эксперты назвали и другие профессии, где произошел рост. Также на 13 процентов увеличились зарплаты уборщиков (до 33,1 тысячи рублей), на 12 процентов у кладовщиков (до 37,2 тысячи рублей), продавцы-кассиры стали получать на 9 процентов больше (29,9 тысячи рублей).