Эксперты раскрыли дефицитную в 2021 году профессию. В течение следующего года почти половина мировых и российских компаний планирует увеличить численность специалистов по направлению кибербезопасности. Об этом говорится в исследовании международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). С результатами ознакомился РБК.

Значительная часть компаний — 51 процент в мире и 42 процента в России — планируют увеличивать штат сотрудников в области кибербезопасности.

В условиях пандемии коронавируса многим организациям пришлось пересмотреть и переосмыслить стратегии обеспечения кибербезопасности, отметил партнер, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России Виталий Соколов. Он добавил, что почти все участники опроса (96 процентов) заявили о готовности это сделать.

Руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров подтвердил, что в сфере кибербезопасности наблюдается рост востребованности специалистов. По его словам, за 2018 год было открыто свыше 17 тысяч вакансий, однако с января по октябрь 2020-го — уже почти 30 тысяч. Он отметил, что конкуренция в этой сфере очень низкая, один-два человека на место при норме в пять-шесть, что говорит об остром дефиците.

С этим согласилась руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Она отметила, что специалисты и руководители в сфере информационной безопасности сегодня наиболее востребованы в ИТ- и финансовых компаниях. Такое же мнение выразил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов. Он отметил, что число цифровых сервисов, систем и объектов, которые надо защищать от киберугроз, постоянно растет.

В опросе приняли участие более трех тысяч руководителей компаний, отделов технологий и информационной безопасности из различных отраслей. Опрос для исследования проводился в июле и августе этого года.