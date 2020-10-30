Россияне перестали бояться увольнения

Россияне стали меньше бояться увольнения к четвертому кварталу этого года, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Индекс ощущения стабильности на рабочем месте к четвертому кварталу перестал снижаться и вернулся к докризисным значениям (до 0,34 пункта). Участников исследования спросили, ощущают ли они угрозу увольнения на их нынешнем месте работы. Отрицательно ответили 66 процентов, положительно — 24 процента.

Больше всего работу боятся потерять жители Уральского и Северо-Западного федеральных округов (по 0,39 пункта), а также Москвы и области (0,28 пункта). Среди профессий меньше всего опасаются сокращений специалисты научно-образовательной (0,43 пункта) и туристической (0,44 пункта) отрасли, больше всего — представители сферы безопасности (0,24 пункта) и топ-менеджеры (0,22 пункта). В исследовании приняли участие 20,7 тысячи российских соискателей.

Согласно подсчетам Минтруда, в стране 1,3 миллиона человек остались без работы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Наибольший рост числа официально зарегистрированных безработных был отмечен в сентябре.