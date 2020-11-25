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Число работающих на удаленке россиян увеличилось в 110 раз

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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Число россиян, работающих удаленно, увеличилось в 110 раз за последний год. Об этом сообщили в Министерстве труда, передает газета «Известия».

В министерстве уточнили, что год назад на удаленке в России официально работали 30 тысяч человек. На данный момент в этом формате работает около 6,5 процентов от общего числа трудоустроенных граждан. По словам главы Минтруда Антона Котякова, это около 3,7 миллионов россиян.

При этом отмечается, что наибольшая доля удаленных работников приходится на Москву и Санкт-Петербург. В остальных российских регионах процент работающих в таком формате граждан «существенно меньше», добавили в министерстве.

Ранее Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты и т.д.

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