Определены самые высокооплачиваемые вакансии в преддверии Нового года

Аналитики сервиса по поиску работы Headhunter определили наиболее высокооплачиваемые вакансии в преддверии Нового года. Об этом пишет «Российская газета».

Самые высокие выплаты предлагают организации Москвы. Так, генеральный директор проектного института может рассчитывать на зарплату до одного миллиона рублей в месяц, а главный архитектор направления технологии обработки платежей — до 900 тысяч рублей.

Зарплату в 500 тысяч рублей в месяц может получить финансовый директор по международным сделкам, а архитектор решений может получать оплату в размере 400 тысяч рублей.

Минимальная зарплата стоматолога-терапевта — 300 тысяч рублей. Врач функциональной диагностики может получать 280 тысяч рублей в месяц, а налоговый администратор может рассчитывать на 250 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге командиру воздушного судна готовы выплачивать 400 тысяч рублей в месяц, директору по развитию ассортимента — 300 тысяч рублей. Зарплата замдиректора по функции заказчика в Мирном (Якутия), как и заместителя главного геолога в Новосибирске, составляет 250 тысяч рублей в месяц.

На высокую оплату труда могут претендовать и те, кто работает удаленно. Так, руководитель IT-проектов может получать от 300 тысяч рублей в месяц, а разработчик клиентских веб-приложений — от 250 тысяч рублей. Технический директор может претендовать на зарплату от 230 тысяч рублей.

Ранее сервис «Работа.ру» назвал вакансии на удаленке в декабре с зарплатой до 150 тысяч рублей. В рейтинг самых высокооплачиваемых удаленных вакансий месяца попали руководитель отдела техподдержки, копирайтер и разработчик программного обеспечения.