Работодатели решили платить россиянам больше

Российские работодатели решили платить соискателям больше, чем указано в резюме. В среднем цифры расходятся на 7 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито.Работа», которые имеются в распоряжении газеты «Известия». Средняя зарплата в вакансиях составила 32 тысячи рублей, а в резюме — 30 тысяч.

Материалы по теме С чистого листа Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис? Дорога вверх Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику

Как выяснилось, сильнее остальных себя недооценивают строители: соискатели просят 28 тысяч рублей в месяц, хотя работодатели готовы платить им до 45 тысяч. На втором месте — медики, претендующие на зарплату в 25 тысяч рублей, а платить им готовы 35 тысяч. В вакансиях, не требующих специальных навыков, разница в среднем составляет до 40 процентов: средняя зарплата там составляет 28 тысяч рублей, а соискатели запрашивают 20 тысяч.

По прогнозам российского Центробанка, рост реальных зарплат к концу года составит порядка двух процентов. По мнению аналитиков, такие показатели были обеспечены с помощью стимулирующих выплат в здравоохранении и госуправлении. Кроме того, смягчение ограничений из-за коронавируса помогло зарплатам в торговле, строительстве и транспорте.