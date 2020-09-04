Россияне расхотели получать «черную» зарплату

В России снизилась доля тех, кто хочет получать «черную» зарплату. На неофициальный заработок в августе и сентябре оказались согласны 39 процентов опрошенных, в апреле это показатель был равен 46 процентам. Опрос провел сервис Superjob.

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Мужчины охотнее женщин идут на то, чтобы получать зарплату в конверте: 46 против 31 процента. При этом чаще других на заведомо невыгодные условия труда соглашаются россияне в возрасте 25-34 лет (42 процента) и те, кто зарабатывает от 50 до 79,9 тысячи в месяц. Наименьшую лояльность к незаконным выплатам проявили люди до 24 лет, а также россияне с доходом от 80 тысяч рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что более половины россиян убеждены, что бесполезный труд занимает треть их рабочего времени. При этом об осмысленности своей работы высказались 47 процентов граждан.