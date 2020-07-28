Российский губернатор объяснил невозможность снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов объяснил невозможность снизить себе зарплату по примеру бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир в его Instagram.

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Орлов пояснил, что от размера его зарплаты зависит оплата труда всех подчиненных.

«Сергей Иванович Фургал понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей. (...) У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что не может пойти на такие меры не из-за того, что ему не хватает денег, а из-за необходимости в этом случае урезать размер оплаты труда всем подчиненным. «Здесь вопрос, сможем ли мы за относительно невысокую зарплату набрать людей компетентных», — добавил он.

По его словам, дорогих автомобилей в правительственном автопарке нет, а два черных джипа Land Cruisere были куплены его товарищами. «Мы более чем скромно себя ведем в этой части. Здесь стесняться и бояться нам нечего», — заключил Орлов.

В октябре прошлого года бывший тогда губернатором Иркутской области Сергей Левченко объяснил повышение своего оклада заботой о бюджетниках. Он был уволен в декабре 2019-го после разрушительных паводков в регионе.