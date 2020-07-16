Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат

Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей. Это больше 30 его годовых зарплат на посту главы региона, пишет Znak.com.

Коттедж площадью 735,4 квадратных метра с земельным участком площадью 2,6 тысячи квадратных метров Богомолов приобрел через три месяца после своей отставки в феврале 2014 года. По итогам 2012 года, когда была опубликована последняя декларация, он заработал 2,96 миллиона рублей.

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Дом расположен в коттеджном поселке Благодать в поселении Филимонковское в Москве. Поселок в 12 километрах от МКАД по Киевскому шоссе занимает площадь 24 гектара. Коттеджи там стоят от 83,3 до 251,4 тысяч рублей за квадратный метр.

По словам бывшего губернатора, он купил дом, когда тот еще не был достроен. «Достраиваю его до сих пор. Беру в долг, помогают люди. У меня все в порядке, не переживайте», — сказал он в беседе с журналистами издания. Сумму сделки он уточнять отказался, а коттеджный поселок элитным не посчитал.

После того, как Богомолов покинул пост губернатора, он стал членом наблюдательного совета, советником председателя правления государственного Россельхозбанка.

В июле стало известно, что бывшего вице-губернатора Челябинской области Юрия Клепова хотят засудить за долги по коммуналке. Чиновник задолжал более 100 тысяч рублей.

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