Россияне высказались о бесполезности своей работы

Более половины россиян убеждены, что бесполезный труд занимает треть их рабочего времени. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

При этом об осмысленности каждой минуты своей работы высказались 47 процентов россиян. Отмечается, что мужчины более категорично оценивали свой труд. Так, в среднем о выполнении полезных задач на постоянной основе заявили 42 процента мужчин и 52 процента женщин. Остальные оценили, что бесполезный труд занимает 32 процента рабочего времени (мужчины) и 30 процентов (женщины).

О максимальной эффективности труда активнее высказывались россияне до 24 лет и граждане старше 45 лет.

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Авторы опроса пришли к выводу, что оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов. Граждане с уровнем дохода до 30 тысяч рублей заявили, что тратят без пользы 34 процента времени на работе. Респонденты с зарплатой от 50 тысяч рублей оценили этот показатель на пять процентных пунктов ниже.

В начале августа стало известно, что большинство россиян, переведенных на удаленную работу в рамках борьбы с коронавирусом, хотели бы вернуться в офис. Производительность труда при работе из дома снизилась на 35 процентов, сообщили представители кадровых служб и руководящего звена.

В качестве основных причин, которые повлияли на эффективность работы, респонденты назвали апатию или депрессию (33 процента), нехватку живого общения (37 процентов), отвлекающие факторы, такие как необходимость общаться с домочадцами, телевизор, регулярные приемы пищи (30 процентов).