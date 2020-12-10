Названы вакансии на удаленке с зарплатой до 150 тысяч рублей

Сервис «Работа.ру» назвал вакансии на удаленке в декабре с зарплатой до 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В рейтинг самых высокооплачиваемых удаленных вакансий месяца попали руководитель отдела техподдержки, копирайтер и разработчик программного обеспечения. Всем им обещают зарплату до 150 тысяч рублей.

На позицию руководителя отдела технической поддержки ищут специалистов с опытом поддержки бизнес-приложений и управления командой от двух лет, пониманием принципов работы с базами данных и принципов интеграций, а также техническим образованием. Для соискателей на вакансию копирайтера важно наличие опыта работы от трех лет, умение писать тексты с высокой конверсией и пониманием процессов тестирования.

Помимо этого, среди удаленных вакансий есть менеджер по персоналу — ему обещают заработок до 140 тысяч рублей. А менеджер по продажам рекламы в Youtube может рассчитывать на зарплату до 120 тысяч рублей.