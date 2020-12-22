Названо среднее время поиска работы в России

Среднее время поиска работы в России в сентябре 2020 года составило 6,5 месяца. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое поступило в «Ленту.ру».

В общей сложности к сентябрю в России фиксировалось 4,78 миллиона безработных. Среди них тех, кто ищет работу от трех до шести месяцев, — 1,3 миллиона человек (27,4 процента). Они потеряли работу в апреле с началом карантина или позднее. Второй по численности стала группа россиян, которые ищут работу от одного до трех месяцев. Их доля оценивается в 1,14 миллиона человек или 23,8 процента. Третьей по величине стала группа «застойных безработных», которые ищут работу год и более. Исследователи, оценивая их количество, называют цифру в 920 тысяч человек (19,3 процента безработных).

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Самая высокая продолжительность безработицы оказалась в Карачаево-Черкесии (10 месяцев и 3 дня), Чечне (9 месяцев и 29 дней), Северной Осетии (9 месяцев и 8 дней), Забайкальском крае (9 месяцев) и Кабардино-Балкарии (8 месяцев и 25 дней). Быстрее всего работу находили люди, проживающие в Санкт-Петербурге (2,5 месяца) и Ленобласти (3 месяца 23 дня), Москве (3 месяца 26 дней), Нижегородской области (4 месяца и 1 день) и Татарстане (4 месяца и 8 дней).

Эксперты отмечают, что помимо 920 тысяч человек, которые не могут найти работу больше года, еще около 650 тысяч россиян заявили, что уже отчаялись найти работу из-за неудачного опыта, отсутствия квалификации или подходящих вакансий. По оценке аналитиков, совокупная численность трудоспособных граждан, которые хотели бы работать, но отказались от поисков или не нашли для себя подходящих предложений на рынке труда, составляет 3,7 миллиона человек. Эти люди не включаются в официальные 4,7 миллиона безработных. Кроме того, на российском рынке труда оказалось много работников, которых отправили в неоплачиваемые отпуска. В результате реальная безработица в России оказывается существенно выше официальной, констатировали эксперты.

По оценке Росстата безработица в России в ноябре снизилась до 6,1 процента после того, как два месяца держалась на уровне 6,3 процента. Как подсчитали в ведомстве, в общей сложности в России работы не имеют 4,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.