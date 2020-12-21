В России сочли необходимым введение продуктовых карточек для малоимущих

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина сочла необходимым ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою инициативу она объяснила тем, что в стране выросли цены на базовые продукты и временная заморозка не сможет остановить их рост в дальнейшем. «Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента», — подчеркнула Оглоблина.

Исследовательский холдинг «Ромир» в начале декабря подсчитал рост цен на продукты и товары повседневного спроса в России. Выяснилось, что за год они выросли на 14 процентов при официальной инфляции в 2020 году 4,42 процента.

Позднее президент страны Владимир Путин раскритиковал правительство за неоправданный рост цен на базовые продукты питания, такие как сахар и подсолнечное масло. После этого министерства начали договариваться с продавцами и производителями о заморозке цен на три месяца.