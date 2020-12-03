Малообеспеченным россиянам задумали выдавать продуктовые сертификаты

В Госдуме задумались о выдаче продуктовых сертификатов для малообеспеченных россиян. Такой законопроект собираются внести на обсуждение группа депутатов фракции ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов, сообщает Ura.ru. Их хотят выдавать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума.

Материалы по теме Выйдут в плюс Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения С чистого листа Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис?

Сейчас в стране уже работает программа поддержки для нуждающихся семей с детьми — «Продовольственная карта»; участники ежемесячно могут покупать продукты на сумму в тысячу рублей, отмечает РИА Новости. Пока семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости: крупы, молоко, масло, овощи и фрукты; табак и алкоголь в этот перечень не входят. В качестве пилотных регионов-участников программы выбраны Санкт-Петербург, а также Ростовская и Владимирская области.

О готовящемся законопроекте стало известно еще в конце сентября. До этого директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков предложил ввести продуктовые карточки в стране. Продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства, сказал он. Кобяков отметил, что подобные меры уже введены в ряде стран, например в США.