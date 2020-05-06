В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».

В настоящее время подобная система «цифровых срочных ваучеров» действует на уровне отдельных китайских провинций и городов. Они работают по принципу начисления цифровых баллов, а не раздачи населению реальных денег. Купить на такие баллы можно только самые необходимые товары, а непотраченные баллы сгорают через неделю.

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В России предлагают еженедельно начислять гражданам баллы на специальные банковские карты, например, полностью электронные, привязанные к номерам телефонов. Начисленные средства можно было бы использовать в продуктовых магазинах, при этом круг продуктов, которые можно приобрести на цифровые баллы, должен быть ограничен. Так, под запретом должны быть алкоголь и дорогостоящие товары, не входящие в список первоочередных.

По оценке агентства, первоначально поддержку можно оказывать широким слоям населения, а со временем сократить список и сделать ее адресной. Специалисты полагают, что программа будет обходиться в несколько десятков миллиардов рублей в неделю. Однако благодаря принципу сгорания баллов около 20 процентов денег будут возвращаться, что снизит расходы бюджета.

Ранее российские власти отказались от идеи раздачи «вертолетных денег». Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, Россия не может пойти на подобные меры, поскольку рубль не являются мировой резервной валютой, в отличие, например, от доллара. Поэтому власти не могут просто так печатать деньги и раздавать их населению.

До этого руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала, что раздача россиянам денег просто так приведет к взрыву инфляции, подобному тому, который наблюдался в 1990-х годах. «Людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить», — сказала она.

Между тем экономисты, напротив, призвали власти России использовать раздачу денег для поддержки населения и экономики. Среди авторов идеи профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин. Последний полагает, что было бы разумно выплатить каждому гражданину единовременное пособия, например, в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае, а затем по столько же летом и осенью.

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